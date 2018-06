04:49 Uhr

17 Bundesstaaten klagen gegen Trumps Einreisepolitik Newsticker

17 US-Bundesstaaten ziehen gemeinsam gegen Donald Trumps Ausländerpolitik vor Gericht.

Die Klageschrift richtet sich gegen die Praxis, Asylsuchenden die Einreise zu verweigern und Migrantenkinder von ihren Eltern zu trennen. Der Klage schloss sich neben großen und bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien und New York auch der District of Columbia in der Hauptstadt Washington an, der kein eigener Bundesstaat ist. Das Weiße Haus widerspricht den Anschuldigungen. (dpa)

