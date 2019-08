vor 20 Min.

19 Tote und 30 Verletzte bei Explosion in Kairo

Feuerwehrmänner löschen ein brennendes Auto nach einer Explosion in der Nähe des Krebsforschungsinstituts in Kairo.

Bei einer Explosion in der Innenstadt Kairos sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 19 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden.

Im Herzen der ägyptischen Hauptstadt Kairo kam es in der Nacht zum Montag zu einer Explosion. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit. Die Explosion habe sich nach dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge vor dem staatlichen Krebsforschungsinstitut NCI ereignet. "Alle Patienten und Arbeiter im Zentrum sind wohlauf", hieß es in der Pressekonferenz von Hala Zayed, der Gesundheitsministerin von Ägypten.

Ägyptische Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, in der Nähe des Institutes sei ein lauter Knall zu hören gewesen und Feuer ausgebrochen. Schwere Verkehrsunfälle sind in Ägypten keine Seltenheit. Die offizielle Statistikbehörde des Landes spricht von 8 000 Unfällen mit mehr als 3 000 Toten und 12 000 Verletzten in 2018. Im weitläufigen Kairo ist der Verkehr besonders chaotisch.

Menschen löschen ein Feuer nach einer Explosion in der Nähe des Krebsforschungsinstituts. Bild: Oliver Weiken, dpa

Explosion im Regierungsviertel von Kairo

Das Institut NCI liegt im Regierungsviertel am Nil, nur wenige Kilometer vom Tahrir-Platz entfernt. In der Gegend befinden sich mehrere Regierungsgebäude, darunter das Justizministerium, das Büro des Premierministers und Botschaften. Der Tahrir-Platz war 2011 der Kundgebungsplatz der Kräfte, die gegen oder für den Präsidenten Husni Mubarak eintraten, und wurde deshalb zum Symbol der ägyptischen Revolution.

Menschen versuchen das Feuer nach einer Explosion in Kairos Regierungsviertel zu löschen. Bild: Omar Zoheiry, dpa

Die ägyptische Staatsanwaltschaft ermittelt nun, ob der Verkehrsunfall tatsächlich die Ursache der Explosion war. Eine offizielle Erklärung, die darauf hinweist, dass es sich um einen Anschlag gehandelt haben könnte, gab es bislang noch nicht.

Die Metropolregion Kairos gilt mit rund 19,5 Millionen als größte Stadt der arabischen Welt und als das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Ägyptens. (AZ/dpa)

