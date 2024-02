Kempf fehlt Hertha vorerst wegen Bänderverletzung

Marc Oliver Kempf bringt Hertha den Sieg in Fürth, aber muss dann verletzt vom Platz. Jetzt geben die Berliner ein Update.

Hertha BSC muss mindestens im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Freitag auf Abwehrspieler Marc Oliver Kempf verzichten. Der 29-Jährige hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und fällt vorerst aus, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Kempf hatte beim 2:1 in Fürth am Sonntag beide Treffer der Hertha erzielt. Bei seinem zweiten Tor verletzte sich der Innenverteidiger.

(dpa)