vor 35 Min.

20 000 Liter Diesel aus Hotelschiff in Rhein geflossen

Aus einem Hotelschiff sind in der Nacht rund 20 000 Liter Diesel in den Rhein ausgelaufen.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei lag das Schiff in Rüdesheim am Rhein an einem Anleger. Der Treibstoff kann einem Sprecher zufolge aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit des Rheins nicht mehr eingefangen werden. Gefahr für Menschen besteht demnach nicht. Das Schiff war auf dem Weg nach Nürnberg. Warum der Treibstoff aus dem Tank lief wird ermittelt. Das Leck konnte geschlossen werden. (dpa)

Themen Folgen