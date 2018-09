vor 36 Min.

20 Feuerwehrleute beim Brand einer Fabrik in Iserlohn verletzt Newsticker

Bei einem Brand in einem elektrochemischen Betrieb in Iserlohn sind 20 Feuerwehrleute durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Etwa 250 Einsatzkräfte hätten das rund 1000 Quadratmeter große Feuer am Sonntag unter Kontrolle gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, sei einsturzgefährdet und dürfe nicht betreten werden. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Rettungskräfte hatten der Bevölkerung im Bereich der Iserlohner Heide empfohlen, in geschlossenen Räumen zu bleiben. (dpa)

