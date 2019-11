vor 3 Min.

25 Migranten in Kühlcontainer auf Fähre entdeckt

Wenige Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster in Großbritannien sind erneut Migranten in einem Kühlcontainer entdeckt worden.

Die 25 unterkühlten Migranten hatten ein Loch in den Auflieger geschlagen und konnten gerettet werden. Sie wurden auf einer dänischen Frachtfähre gefunden. Wie die Reederei DFDS mitteilte, hatte die Gruppe versucht, versteckt in dem gekühlten Sattelauflieger an Bord der "Britannia Seaways" von den Niederlanden nach Großbritannien zu gelangen. (dpa)

