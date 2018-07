vor 38 Min.

500 Menschen nach Gasleck im Prager Stadtzentrum evakuiert

Ein Gasleck hat für einen Großeinsatz in der Touristenhochburg Prag gesorgt.

Die Feuerwehr habe rund 500 Menschen aus Wohnungen, Hotels und Restaurants im Zentrum evakuiert, teilte ein Sprecher mit. Direkt am Austrittsort seien zeitweise explosionsfähige Konzentrationen gemessen worden. Die Stelle in der Masna-Straße der Altstadt wurde weiträumig abgesperrt und der Straßenbahnverkehr in der Umgebung eingestellt. Bauarbeiter hatten den Angaben zufolge aus Versehen eine Gasleitung durchtrennt. (dpa)

