16:01 Uhr

AP: US-Unternehmer Epstein hat sich in Haftzelle umgebracht

Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich laut der Nachrichtenagentur AP in einem Gefängnis in New York umgebracht.

AP berief sich am Samstag auf eine namentlich nicht genannte Quelle mit Kenntnis von dem Vorfall. (dpa)

