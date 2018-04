20:53 Uhr

Abschied von Barbara Bush

Rund 1500 Trauergäste und vier ehemalige US-Präsidenten haben in Houston (Texas) Abschied von der früheren First Lady Barbara Bush genommen.

"Sie hat unser Leben mit Lachen und Freude erfüllt", sagte ihr Sohn Jeb Bush. Barbara Bush war am Dienstag gestorben. Ihr Witwer George H.W. und ihr Sohn George Bush, First Lady Melania Trump, Hillary und Bill Clinton sowie Barack und Michelle Obama nahmen Abschied. US-Präsident Donald Trump war derweil in Florida zum Golfen. Er ließ ausrichten, "aus Respekt vor der Bush-Familie" nicht teilnehmen zu wollen. (dpa)

