23:55 Uhr

Abschied von Chirac - Franzosen stehen stundenlang Schlange

Stundenlang haben in Paris Tausende Menschen angestanden, um sich von dem verstorbenen früheren Staatspräsidenten Jacques Chirac zu verabschieden.

Vor der Kathedrale Saint-Louis-des-Invalides bildete sich am Mittag bei Regenwetter eine mehrere hundert Meter lange Schlange. Noch am Abend warteten Menschen vor der Kirche. Wegen des großen Andrangs soll die Kirche die ganze Nacht geöffnet bleiben. Der Sarg des konservativen Politikers dort stand im Eingang, bedeckt von der französischen Trikolore. An der Wand hing ein riesiges Porträt Chiracs. (dpa)

