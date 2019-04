11:25 Uhr

AfD-Fahrzeuge in Essen abgebrannt

Drei Werbefahrzeuge der AfD sind in der Nacht zu Donnerstag in Essen in Nordrhein-Westfalen abgebrannt.

Die Polizei geht von Brandstiftung und einer politisch motivierten Tat aus, wie sie mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach den Angaben der Polizei hatte ein Zeuge den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte die Brände umgehend. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten zunächst keinen Erfolg. (dpa)

Themen Folgen