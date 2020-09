vor 18 Min.

Afrikanische Schweinepest in Deutschland angekommen

Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden.

Die für Menschen ungefährliche Tierseuche ist bei einem toten Wildschwein in Brandenburg bestätigt worden, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin mitteilte.

