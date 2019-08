vor 18 Min.

Aktivisten blockieren Kohlekraftwerk Mannheim

Aktivisten vom Bündnis "Ende Gelände" sind am Morgen auf das Areal des Kohlekraftwerks in Mannheim gelangt.

Einige befinden sich auf einem Kohleförderband. Sie protestieren damit gegen den CO2-Ausstoß der Anlage, wie ein Sprecher des Bündnisses der dpa sagte. Man wolle den Betrieb von Block 9 im Laufe des Tages stoppen. Das Steinkohlekraftwerk sei für etwa acht Prozent der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung von "Ende Gelände". Es sei das Steinkohlekraftwerk mit dem höchsten CO2-Ausstoß in Deutschland. (dpa)

Themen Folgen