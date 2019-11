vor 53 Min.

"Alan Kurdi" in italienischem Hafen eingetroffen

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 88 Migranten an Bord ist in Tarent in Süditalien angekommen.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie das Schiff den Hafen erreichte. Das italienische Innenministerium hatte der "Alan Kurdi" die Erlaubnis erteilt, in Tarent anzulegen. Nach fast einer Woche auf dem Mittelmeer war die Crew zuvor in italienische Hoheitsgewässer eingefahren. Die Organisation Sea Eye hatte dies mit dem schlechten Wetter begründet. Ansa berichtet, Deutschland und Frankreich wollten 60 Migranten der "Alan Kurdi" aufnehmen, Portugal 5 und Irland 2. (dpa)

Bericht RAI

Sea Eye auf Twitter

