vor 20 Min.

Altmaier schlägt Fachkräfte-Allianz mit den USA vor

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor dem Hintergrund des Handelskonflikts eine Fachkräfte-Allianz mit den USA vorgeschlagen.

Altmaier sagte zum Abschluss seiner US-Reise in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama, er glaube, dass es falsch sei, Zölle zu erhöhen. "Deshalb habe ich Vorschläge unterbreitet jenseits von Zöllen, wie wir die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit stärken können. Ein Element davon wäre, dass wir enger im Bereich der Gewinnung von Fachkräften zusammenarbeiten." Hintergrund ist der Mangel an Fachkräften sowohl in Deutschland als auch in den USA. (dpa)

