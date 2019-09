08.09.2019

Andreescu gewinnt überraschend US Open gegen Williams

Die Kanadierin Bianca Andreescu hat in New York völlig überraschend die US Open gewonnen.

Die 19 Jahre alte Tennisspielerin siegte im Finale gegen die Amerikanerin Serena Williams mit 6:3, 7:5 und feierte damit den ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier in ihrer Karriere. Williams verpasste es dagegen ein weiteres Mal, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu holen und damit mit der Australierin Margaret Court gleichzuziehen. (dpa)

