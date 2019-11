vor 42 Min.

Anleger an US-Börsen bleiben auf Rekordniveau vorsichtig

Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen langsam angehen lassen.

Die Börsianer gingen vorsichtig in die neue Woche. Als Gründe werden fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die erneuten Gewaltausbrüche bei den Protesten in Hongkong genannt. Der Dow Jones schaffte es am Ende immerhin knapp ins Plus. Zur Schlussglocke stand er 0,04 Prozent höher bei 27 691,49 Punkten. Der Euro stand zuletzt bei 1,1032 US-Dollar. (dpa)

