14:59 Uhr

Anti-Terror-Einsatz in Mönchengladbach - Keine Festnahme

Die Polizei ist am frühen Morgen in Mönchengladbach zu einem Anti-Terror-Einsatz ausgerückt.

Es gehe um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, genauer in der Terrormiliz Islamischer Staat, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei aber niemand festgenommen worden. Hintergrund sind Ermittlungen des Generalbundesanwalts. In dem Verfahren gebe es mehrere Beschuldigte, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe. Bei dem Einsatz sollten demnach Beweismittel sichergestellt werden. Festnahmen seien nicht geplant gewesen. (dpa)

