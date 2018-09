19:57 Uhr

Apple baut EKG-Messgerät in seine Computer-Uhr ein Newsticker

Apple ist es gelungen, seine Computer-Uhr zu einem EKG-Messgerät zu machen.

Ein Nutzer könne ein Elektrokardiogramm erstellen, indem er den Finger für eine halbe Minute an die Krone an der Gehäuse-Seite halte, erklärte Apple-Manager Jeff Williams. Die Funktion sei von der US-Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben worden, die für die Zulassung medizinischer Geräte zuständig ist. Apple ist der erste Anbieter, der einen EKG-Sensor in einer Computer-Uhr unterbringen konnte. (dpa)

