Messi bekräftigt: "Das ist sicher meine letzte WM"

Lionel Messi hat bekräftigt, dass es für ihn keine sechste WM-Teilnahme geben wird.

"Das ist sicher meine letzte WM", sagte der 35 Jahre alte Argentinier bei einer Pressekonferenz in Doha vor dem Auftaktspiel der Südamerikaner.

An diesem Dienstag (11.00 Uhr MEZ/MagentaTV) treten Messi und seine Teamkollegen gegen Außenseiter Saudi-Arabien an. Die weiteren Gruppengegner sind Mexiko und Polen. Für Messi ist es nach 2006 in Deutschland (Aus im Viertelfinale gegen Deutschland), 2010 in Südafrika (Viertelfinal-Aus gegen Deutschland), 2014 in Brasilien (Finalniederlage gegen Deutschland) und 2018 in Russland (Achtelfinal-Aus gegen Frankreich) die fünfte WM.

Trainer Lionel Scaloni hatte jüngst die Hoffnung geäußert, dass Messi nach Katar noch eine weitere WM spielen würde. Dem Sender CNN Radio Argentina hatte der 44-Jährige gesagt: "Es kann sein, dass es die letzte ist, ich hoffe nicht." Messi sei glücklich, wenn er auf dem Platz stehe, und Messi mache wiederum viele Menschen glücklich, hatte Scaloni erklärt.

