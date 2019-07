vor 20 Min.

Arjen Robben beendet seine Fußball-Karriere

Amsterdam (dpa) - Der frühere Bayern-Star Arjen Robben beendet seine Fußball-Karriere.

Der 35-jährige Niederländer erklärte: "Ich höre definitiv auf, aber das ist gut so." Robben spielte insgesamt zehn Jahre für den deutschen Rekordmeister, sein Vertrag in München war im Juni ausgelaufen. "Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste. Eine Entscheidung, bei der 'Herz`und `Verstand` aufeinander prallten." (dpa)

