04:29 Uhr

Armenier stimmen über neues Parlament ab Newsticker

In Armenien wird heute mehr als ein halbes Jahr nach den friedlichen Massenprotesten ein neues Parlament gewählt.

Rund 2,5 Millionen Menschen können ihre Stimme abgeben. Ministerpräsident Nikol Paschinjan will mit der vorgezogenen Wahl eine Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen, um versprochene Reformen durchsetzen zu können. Bislang haben die Republikaner in der Opposition die Mehrheit im Parlament. Paschinjan war erst im Mai zum Regierungschef der Ex-Sowjetrepublik gewählt worden. Er hatte zuvor die sogenannte Samtene Revolution gegen Korruption und Vetternwirtschaft angeführt. (dpa)

Themen Folgen