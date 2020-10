16:49 Uhr

Athen und Ankara vereinbaren System zur Vermeidung von Zwischenfällen

Griechenland und die Türkei haben sich auf einen Mechanismus zur Vermeidung militärischer Zwischenfälle im östlichen Mittelmeer geeinigt.

Das teilte die Nato am Donnerstag nach mehrwöchigen Verhandlungen der beiden Alliierten in der Bündniszentrale in Brüssel mit.

© dpa-infocom, dpa:201001-99-788523/1 (dpa)

Themen folgen