vor 6 Min.

Auch Struff raus - kein Deutscher im Wimbledon-Achtelfinale

In Wimbledon hat kein deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreicht.

Mit Jan-Lennard Struff schied am Abend der letzte Deutsche aus. Er verlor 3:6, 6:7, 6:4, 5:7 gegen den Kasachen Michail Kukuschkin. Bei den Damen war Julia Görges als letzte Deutsche ausgeschieden. Sie verlor am Nachmittag gegen die US-Amerikanerin Serena Williams in zwei Sätzen. 14 deutsche Spielerinnen und Spieler waren in Wimbledon an den Start gegangen. (dpa)

Themen Folgen