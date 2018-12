vor 43 Min.

Auf der Flucht vor der Polizei: 18-Jähriger fährt Mutter auf Parkplatz tot Newsticker

Ein 18-Jähriger war auf der Flucht vor der Autobahnpolizei, als er auf einem Parkplatz eine Frau totfuhr und deren Sohn schwer verletzte.

Der tödliche Unfall ereignete sich im hessischen Heppenheim in der Nähe von Darmstadt. Der 18-Jährige sollte von der Polizei am Sonntagabend kontrolliert werden, weil die Kurzzeitkennzeichen an seinem Auto abgelaufen waren. Der junge Mann ignorierte jedoch die Signale und raste davon.

18-Jähriger rammt parkendes Auto - Mutter tot, Sohn schwer verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei fuhr er bei Heppenheim schließlich auf einen Parkplatz und rammte dort ein geparktes Auto, in dem sich eine 39-jährige Frau aus Düsseldorf und ihr zehnjähriger Sohn befanden. Die beiden Unfallopfer saßen auf der Rückbank, der Vater war kurz zur Toilette gegangen. Die Mutter wurde durch den Zusammenstoß getötet, ihr Sohn überlebte schwer verletzt.

Der 18-Jährige hatte keinen Führerschein

Wie die Polizei mitteilte, erlitt auch der Fahrer bei dem Unfall schwere Verletzungen. Wie die Polizei später herausfand, hatte er keinen Führerschein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blutprobe angeordnet. (dpa)

