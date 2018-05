vor 8 Min.

Aufräumarbeiten nach heftigen Unwettern Newsticker

Nach den heftigen Unwettern vom Dienstag gehen vielerorts die Aufräumarbeiten weiter.

Besonders heftig getroffen hat es die Regionen rund um Wuppertal und Aachen in Nordrhein-Westfalen. In Wuppertal kippte unter anderem das Dach einer Tankstelle mit einer Seite auf den Boden. In Bad Gandersheim in Niedersachsen überflutete heftiger Regen die Straßen. Auch in Nord- und Mittelhessen stand das Wasser in den Straßen, Keller liefen voll. Gleiches Bild in Unterfranken in Bayern. (dpa)

Themen Folgen