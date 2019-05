vor 35 Min.

Aufsichtsräte: Mehr Digitalexperten und mehr Geld

In die Aufsichtsräte der großen deutschen Konzerne ziehen mehr Digitalexperten und mehr Ausländer ein - und die Bezahlung der Kontrolleure steigt kräftig.

Das sind Ergebnisse einer Studie der New Yorker Personalberatung Russell Reynolds Associates. "Die durchschnittliche Vergütung eines DAX-Aufsichtsrats betrug 191 000 Euro, ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr", errechneten die Personalberater. Am höchsten würden die Kontrolleure der Deutschen Bank entlohnt. (dpa)

Themen Folgen