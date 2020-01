vor 37 Min.

Autofahrer nach 170 Kilometern Verfolgungsjagd gestoppt

Ein Autofahrer ist der Polizei von München aus auf der A9 bis kurz vor Nürnberg davongerast.

Erst nach rund 170 Kilometern konnte er gestoppt werden - an einer Rastanlage in der Nähe von Feucht. Der Mann wurde festgenommen. Während der Verfolgungsjagd wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Warum der Mann geflüchtet war, ist unklar. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (dpa)

Themen folgen