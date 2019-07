vor 41 Min.

"Avengers: Endgame" erfolgreichster Film aller Zeiten

Der Superhelden-Film "Avengers: Endgame" ist seit dem Wochenende der weltweit erfolgreichste Film der Kinogeschichte.

Er steht nun laut vorläufigen Zahlen der Branchenseite Box Office Mojo bei 2,7902 Milliarden Dollar weltweitem Einspiel und hat damit die alte Bestmarke von "Avatar" in Höhe von 2,7897 Milliarden Dollar überboten. Allerdings sind diese Zahlen des vor zehn Jahren erschienenen bisherigen Spitzenreiters nicht an die Inflation oder steigende Preise für Kinotickets angepasst. Insgesamt besitze Disney die Rechte an sieben der zehn kommerziell erfolgreichsten Filme der Geschichte, berichtet "Variety". (dpa)

