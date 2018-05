vor 57 Min.

"Avengers: Infinity War" glänzt weiter an US-Kinokassen Newsticker

New York (dpa) – Das Superhelden-Epos "Avengers: Infinity War" hat auch an seinem zweiten Wochenende in Nordamerika mit hervorragenden Zahlen geglänzt.

Mit einer Einspielsumme von 112 Millionen Dollar legte das Gemeinschaftswerk von Disney und Marvel das zweitbeste zweite Wochenende der Filmgeschichte hin, berichtete das Magazin "Variety". Besser lief an seinem zweiten Wochenende nur "Star Wars: Das Erwachen der Macht", sogar "Black Panther" schnitt an Wochenende zwei nach Erscheinen schlechter ab. (dpa)

