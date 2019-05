05:57 Uhr

BKA-Chef Münch: "Reichsbürger gehören nicht in die Polizei"

Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, fordert ein hartes Vorgehen gegen Extremisten innerhalb der Sicherheitsbehörden.

"Wir sehen Einzelfälle in der Polizei mit Auffälligkeiten. Da heißt es, klare Kante zu zeigen", sagte Münch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich sage mal ganz deutlich: Reichsbürger gehören nicht in die Polizei." Zuletzt waren innerhalb der Polizei, aber auch in der Bundeswehr mehrere Fälle mutmaßlicher Rechtsextremisten bekanntgeworden. (dpa)

Themen Folgen