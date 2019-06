vor 23 Min.

Bachmann-Preis geht an Österreicherin Birgit Birnbacher

Die österreichische Autorin Birgit Birnbacher ist mit dem 43.

Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die 33-Jährige, die in Salzburg lebt, erhielt die mit 25 000 Euro dotierte Ehrung in Klagenfurt für ihren Text "Der Schrank". In dieser Ich-Erzählung geht es um eine soziologische Studie und das plötzliche Erscheinen eines Schrankes. Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. (dpa)

Themen Folgen