10:55 Uhr

Baerbock pocht auf Politikwechsel in Sachsen und Brandenburg

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock pocht nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen auf einen Politikwechsel in beiden Bundesländern.

Es sehe nach der Bildung von Dreierbündnissen aus, sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". "Klar ist für uns: Es muss sich was verändern." Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg hätten 30 Jahre lang komplett durchregiert. Und viele Menschen dort seien von ausbleibenden Veränderungen genervt. (dpa)

