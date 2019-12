vor 55 Min.

Bahnchaos in Frankreich auch über Weihnachten

Keine Entspannung bei den Bahnstreiks: Der Zugverkehr in Frankreich wird auch über Weihnachten massiv gestört sein.

Es sei keine grundlegende Änderung zu erwarten, hieß es bei der Staatsbahn SNCF. Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an. Die Weihnachtstage sind eine der Hauptreisezeiten in Frankreich - viele Menschen brechen in die Ferien auf oder besuchen ihre Familien. (dpa)

