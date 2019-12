vor 43 Min.

Barça-Keeper ter Stegen erstmals Vater

Barça-Torhüter Marc-André ter Stegen ist kurz vor Jahresende zum ersten Mal Vater geworden.

Seine Frau Daniela habe am Samstag einen Jungen zur Welt gebracht, schrieb der deutsche Nationaltorhüter auf Instagram. "Ein unvergesslicher Tag in unseren Leben. Willkommen auf der Welt und in unserer Familie, Ben ter Stegen. Wir lieben Dich", schrieb das Paar zu einem Foto, auf dem es strahlend mit dem Neugeborenen zu sehen ist. ter Stegen, der früher bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand, war 2014 zum spanischen Fußball-Spitzenclub FC Barcelona gewechselt. (dpa)

