20:09 Uhr

Barley sieht im Facebook-Skandal die Demokratie bedroht Newsticker

Bundesjustizministerin Katarina Barley sieht im Skandal um den Missbrauch von Facebook-Daten freiheitliche Grundsätze in Gefahr.

"Hier geht es wirklich um eine Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte die SPD-Politikerin in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Am Montag trifft Barley hochrangige Vertreter des weltgrößten sozialen Netzwerks in Berlin. Die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica war unerlaubt an Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern gekommen, die im US-Wahlkampf zugunsten von Präsident Donald Trump genutzt worden sein sollen. (dpa)

