vor 39 Min.

Basketball-Star Nowitzki offen für Rolle als Ersatzspieler Newsticker

Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki könnte sich vorstellen, die Dallas Mavericks in der kommenden Saison als Ersatzspieler von der Bank aus zu unterstützen.

Dies geht aus einem Bericht der US-Lokalzeitung "Dallas Morning News" hervor. "Ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, dass ich Teil eines siegreichen Teams sein will und falls uns dies helfen würde zu gewinnen, dann natürlich", sagte der 40-Jährige. Der gebürtige Würzburger hatte mit den Texanern zuletzt zweimal in Serie die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst. (dpa)

