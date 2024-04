Bayer Leverkusen erreicht das Finale im DFB-Pokal

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat zum fünften Mal das Endspiel im DFB-Pokal erreicht.

Die in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte am Mittwoch gegen Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf 4:0 und trifft nun im Finale in Berlin am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern.

(dpa)