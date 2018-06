vor 39 Min.

Bayern-Basketballer vergeben erste Titelchance Newsticker

ALBA Berlin hat den vorzeitigen Titelgewinn des FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga verhindert.

ALBA gewann gegen den Pokalsieger mit 72:68 und schaffte in der Best-of-Five-Finalserie um die deutsche Meisterschaft den Ausgleich zum 2:2. Damit kommt es am Samstag in München zum entscheidenden fünften Spiel. (dpa)

