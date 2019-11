03:15 Uhr

Bei Fahrten nach Tschechien drohen im Dezember lange Staus

Bei Fahrten über die Grenze nach Tschechien drohen Anfang Dezember kilometerlange Staus.

Davor warnt Czechtoll, der neue Betreiber der Lkw-Maut in dem Land. Erst rund 196 000 Lastwagen seien mit neuen Bordgeräten ausgerüstet und registriert - weniger als die Hälfte der erwarteten Zahl. Dabei soll das System zum 1. Dezember starten. Der Mautbetreiber rechnet mit langen Warteschlangen an den Grenzen, wenn Lkw-Fahrer das Bordgerät erst am ersten Verkaufspunkt hinter der Grenze kaufen, statt es im Voraus online zu bestellen. (dpa)

