vor 22 Min.

Bei Kommunalwahlen ähnlicher Trend wie bei Europawahl

Bei den Kommunalwahlen in zehn Bundesländern scheint sich der Trend der Europawahl zu bestätigen.

In den Ländern, aus denen bereits Zahlen und Zwischenstände der Wahlen vorliegen, zählen die Grünen - besonders im Westen - und die AfD - besonders im Osten - zu den Parteien mit den größten Gewinnen. CDU und SPD fuhren dagegen auch bei diesen Wahlen herbe Verluste ein. Die CDU konnte dennoch häufig ihre Spitzenposition behaupten. In Hamburg scheinen aber die Grünen die Nase vorne zu haben. Ähnlich gute Ergebnisse wie in Hamburg erzielten die Grünen in Baden-Württemberg. (dpa)

