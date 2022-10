vor 24 Min.

Bekomme ich bei einem Trauerfall Sonderurlaub?

Ein Todesfall in der Familie kann psychisch und finanziell belastend sein. Viele Arbeitgeber gewähren ihren Arbeitnehmenden darum Sonderurlaub.

Hat es einen Todesfall in der Familie gegeben, können Arbeitnehmer in der Regel Sonderurlaub bekommen. Was gilt dafür genau?