vor 35 Min.

Benedikt XVI. in Bayern - besucht kranken Bruder

Der emeritierte Papst Benedikt XVI.

ist in Bayern. Er besuche in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

Themen folgen