08:43 Uhr

Bericht: 19 Tote und viele Vermisste nach Dammbruch in Laos Newsticker

Wassermassen aus einem geborsten Staudamm haben in Laos Tausende Häuser weggeschwemmt.

Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, wie örtliche Medien meldeten. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Der Xepian-Xe Nam Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapqeu war am Montagabend eingestürzt, 5 Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer. Das ist ungefähr soviel Wasser, wie der Chiemsee und der Starnberger See zusammen fassen. (dpa)

