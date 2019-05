vor 23 Min.

Bericht: Geiselnahme im Südwesten Frankreichs

Ein Mann hält laut einem Medienbericht in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse fünf Menschen als Geiseln fest.

Wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle. Das Areal in dem Ort Blagnac sei abgesperrt. Die Geiselnahme spielt sich demnach in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft ab. Die Polizei bestätigte via Twitter einen Einsatz in Blagnac und riet, den Bereich zu meiden. (dpa)

Themen Folgen