vor 17 Min.

Bericht: IS-Anhängerin soll aus Türkei abgeschoben werden

Die Türkei will einem Medienbericht zufolge erneut eine mutmaßliche deutsche Anhängerin der Terrormiliz Islamischer Staat abschieben.

Die 29 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz soll nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" am Abend mit drei Kindern in Deutschland ankommen. In Deutschland liege gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Die Türkei schiebt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in ihre Heimatländer ab. (dpa)

Themen folgen