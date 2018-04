00:29 Uhr

Bericht: Kinder deutscher IS-Frauen sollen deradikalisiert werden Newsticker

Die Bundesregierung will die Kinder deutscher IS-Frauen nach Deutschland zurückholen und hier "deradikalisieren" lassen.

Das schreibt die "Bild am Sonntag". Das Blatt beruft sich auf einen internen Bericht des Bundesinnenministeriums. Demnach sollen die Kinder nach ihrer Rückkehr von Angehörigen und sozialen Einrichtungen betreut werden. Mindestens 270 Frauen mit deutschem Pass und ihre Kinder hielten sich in den Kampfgebieten in Syrien oder im Irak auf. Rund die Hälfte der Kinder sei Geheimdiensterkenntnissen zufolge im Bürgerkriegsgebiet geboren, heißt es im Bericht weiter. (dpa)

