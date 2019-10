vor 22 Min.

Bericht: London hält Brexit-Gespräche für aussichtslos

Die britische Regierung glaubt einem Bericht zufolge nicht mehr an einen Erfolg der Brexit-Gespräche mit der EU.

Das geht aus einer Mitteilung hervor, die der Sender Sky News aus Regierungskreisen erhalten hat. Die Mitteilung nimmt Bezug auf ein Telefonat der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Premier Boris Johnson am Morgen. In der Mitteilung heißt es, Merkel halte ein Abkommen für unwahrscheinlich. Großbritannien könne laut Merkel die EU nur verlassen, wenn Nordirland in der Zollunion und dem Binnenmarkt verbleibe. (dpa)

