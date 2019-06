Betrunkener fährt mit Tanklaster gegen Flugzeug

Helfer haben nach dem Schiffsunglück mit mindestens sieben Toten auf der Donau mitten in Budapest ihre Suche nach den immer noch 21 Vermissten fortgesetzt.

Brexit-News

May will EU um erneute Verlängerung der Austrittsfrist bitten

Das Parlament in Großbritannien konnte sich am Montag wieder nicht auf eine Alternative zu Mays Brexit-Deal einigen. Nun will die Premierministerin mehr Zeit.