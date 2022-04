Bettina Schausten wird neue ZDF-Chefredakteurin

Bettina Schausten wird ZDF-Chefredakteurin.

Die 57 Jahre alte derzeitige Vize-Chefredakteurin folgt zum 1. Oktober auf Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte.

